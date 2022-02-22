Євросоюз має намір реагувати санкціями на дії Путіна

10:01 22 лютий Київ, Україна

Лідери Європейського Союзу слідом за країнами НАТО та Великобританією засудили рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність окупованих російськими найманцями регіонів України та попередили, що блок відреагує санкціями.



«Рішення Путіна є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод», — написали у Твіттері глави ЄС Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель.



«ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною», — заявили вони.



У спільній заяві фон дер Ляєн та Мішель йдеться: «Союз відреагує санкціями проти тих, хто причетний до цього незаконного акту».



Незадовго до того, як Путін підписав укази про визнання двох утримуваних проросійськими повстанцями частин України та підписання ними пакту про «взаємодопомогу» з Росією, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель попередив, що будуть санкції.



Боррель сказав, що він запропонує санкції на розгляд міністрам закордонних справ ЄС.



Відзначимо, вранці у понеділок фон дер Ляєн заявила німецькій телекомпанії ARD, що «якщо Володимир Путін почне війну, ми відповімо найпотужнішим важелем, який у нас є: економічними та фінансовими санкціями, тому що економіка є слабким місцем Росії».



Іншими словами: «Фінансові санкції означатимуть, що Росія фактично буде відрізана від міжнародних фінансових ринків».