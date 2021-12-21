Євросоюз на рік продовжив режим санкцій проти Ірану

09:16 13 квітень Київ, Україна

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження санкційного режиму у відповідь на серйозні порушення прав людини в Ірані.

Про це повідомляється на сайті ЄС.

«В рамках щорічного перегляду... Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи до 13 квітня 2022 року. Ці заходи містять заборону на подорожі та заморожування активів, а також заборону на експорт до Ірану устаткування, яке може бути використане для внутрішніх репресій або для моніторингу телекомунікаційних засобів. На додаток, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати фінансування включеним до списку санкцій особам і установам», - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, цим же рішенням Рада ЄС розширила санкційний лист і включила в нього додатково вісім осіб і три установи, враховуючи їхню роль в насильстві проти учасників демонстрацій в Ірані в листопаді 2019 року. Відсьогодні в список санкцій входять 89 осіб і 4 установи Ірану.



Як повідомлялося, обмежувальні заходи проти Ірану за серйозні порушення прав людини Євросоюз ввів у 2011 році, і відтоді продовжував їх щороку.