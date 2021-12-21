Євросоюз на рік продовжив режим санкцій проти Ірану

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження санкційного режиму у відповідь на серйозні порушення прав людини в Ірані.
Про це повідомляється на сайті ЄС.
Згідно з оприлюдненою інформацією, цим же рішенням Рада ЄС розширила санкційний лист і включила в нього додатково вісім осіб і три установи, враховуючи їхню роль в насильстві проти учасників демонстрацій в Ірані в листопаді 2019 року. Відсьогодні в список санкцій входять 89 осіб і 4 установи Ірану.
Як повідомлялося, обмежувальні заходи проти Ірану за серйозні порушення прав людини Євросоюз ввів у 2011 році, і відтоді продовжував їх щороку.
Як повідомлялося, обмежувальні заходи проти Ірану за серйозні порушення прав людини Євросоюз ввів у 2011 році, і відтоді продовжував їх щороку.
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