Євросоюз і Німеччина погрожують "Талібану" ізоляцією

14:22 13 серпня Київ, Україна

У разі якщо бойовики "Талібану" захоплять владу силою і проголосять свою державу на території Афганістану, Євросоюз і Німеччина припинять надавати допомогу країні.



Про це пише Deutsche Welle.



Глава МЗС Німеччини Хайко Маас нагадав, що Берлін щорічно дає уряду в Кабулі 430 млн євро.



"Ми не дамо більше ні цента, якщо таліби повністю захоплять Афганістан, введуть там закони шаріату, і країна стане халіфатом", - сказав він.



У свою чергу, глава дипломатії ЄС Жосеп Боррель також пригрозив талібам відмовою від фінансової підтримки Афганістану, якщо в країні не настане "мирне та інклюзивне врегулювання і повага основних прав усіх афганців, включаючи жінок, молодь і меншини".



Також бойовикам загрожують ізоляцією, невизнанням країнами Заходу і відсутністю міжнародної підтримки.



"Ми закликаємо Афганістан врегулювати політичні розбіжності, збільшити представництво всіх зацікавлених сторін і співпрацювати з "Талібаном" з єдиної точки зору", - сказав координатор зовнішньої політики ЄС.



Також відбулася розмова щодо Афганістану держсекретаря Ентоні Блінкена з главами МЗС Німеччини, Канади і генсеком НАТО.



Вашингтон має намір скоротити присутність своїх громадян в афганській столиці через загрозу нападу талібів.



"Сполучені Штати, як і раніше, прихильні підтримці міцних дипломатичних відносин і відносин у сфері безпеки з урядом Афганістану і співпраці з союзниками", - сказав Блінкен.



Блінкен, Маас і Йенс Столтенберг вважають, що необхідно вжити заходів щодо припинення насильства дипломатичним шляхом.



"Держсекретар підтвердив, що Сполучені Штати, як і раніше, прихильні підтримці політичного врегулювання конфлікту", - заявили в Держдепі.



Але, як відомо, "Талібан" відмовляється від переговорів, поки на посаді президента знаходиться Ашраф Гані.