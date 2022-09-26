Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі

18:29 10 листопада Київ, Україна

Члени ЄС займаються підготовкою чергового пакету санкцій проти фізичних та юридичних осіб Білорусі. Санкції торкнуться інтересів мінімум 30 фізосіб та таких великих юридичних організацій, як авіакомпанія Белавіа.



Про це 10 листопада пише Reuters.



В основному список санкцій стосуватиметься тих білоруських чиновників, які, на думку ЄС, брали участь в організації міграційної кризи на кордонах Білорусі.



Зазначимо, 27 послів ЄС погоджуються з тим, що зростання кількості мігрантів на польсько-білоруському кордоні стало штучним проявом «гібридної війни».



У свою чергу, Мінськ офіційно заперечує протиправні операції, що їй приписуються, і відкидає всі звинувачення Заходу.



Також стало відомо, що країни ЄС мають намір розширити межі економічних санкцій щодо Білорусі, які були введені влітку 2021 року.