Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії

09:37 22 вересня Київ, Україна

Міністри закордонних справ ЄС домовилися підготувати нові санкції проти агресора та збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.



Після брифінгу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби міністри домовилися доручити своїм командам підготувати восьмий пакет санкцій, який буде спрямований на "значніші сектори російської економіки" і продовжить націлюватися на людей, відповідальних за агресивну війну в Україні. Міністри ЄС проведуть свою наступну офіційну зустріч у середині жовтня, коли пакет санкцій може бути формалізований.



Вони також домовилися про збільшення постачання зброї в Україну. Боррель відмовився повідомити подальші подробиці про тип санкцій чи військову підтримку, але сказав, що, на його думку, у блоці буде "одностайна" підтримка нових заходів.



Міністри закордонних справ 27 країн блоку перебувають у Нью-Йорку на щорічних зборах світових лідерів в ООН.