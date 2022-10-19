Євросоюз готує нові обмеження проти Ірану через продаж зброї росії

12:41 19 жовтня Київ, Україна

Європейський Союз планує за кілька днів накласти санкції на іранських фізичних та юридичних осіб через продаж зброї росії, яка використовується у війні проти України.

Про це пише Politico з посиланням на інформацію від чотирьох чиновників та дипломатів.



За даними видання, Брюссель підготував новий список санкцій проти Тегерана. Дипломати сподіваються домовитися про новий пакет у середу або принаймні до саміту лідерів ЄС у четвер та п'ятницю.



Один високопосадовець назвав новий пакет "сильним сигналом" Тегерану, а інший високопосадовець сказав, що такі індивідуальні санкції швидше запровадити, ніж економічні санкції, які вимагатимуть нової правової бази і можуть мати невеликий додатковий ефект, враховуючи, що Іран вже знаходиться під жорсткими економічними санкціями із боку США.



Нові заходи будуть доповненням до вже узгоджених у понеділок санкцій проти поліції моралі Ірану за жорстоке переслідування та вбивства жінок і чоловіків, які все ще протестують проти режиму аятоли.



Дипломати з країн ЄС зустрінуться сьогодні у так званій групі Relex, щоб узгодити останні технічні деталі пакету санкцій. Якщо буде погоджено рішення, посли ЄС можуть дати свій дозвіл новому пакету вже сьогодні – інакше це може статися в п'ятницю вранці.