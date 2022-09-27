Євросоюз готовий повністю відмовитися від російського газу цієї зими - Bloomberg

17:50 27 вересня Київ, Україна

Вже цієї зими країни ЄС зможуть повністю відмовитися від постачання російського газу, йдеться у звіті Bloomberg NEF.

Це стало можливим завдяки можливості закуповувати зріджений природний газ майже на 40% більше, ніж на рік раніше, і цього достатньо, щоб компенсувати повну зупинку російських газопроводів з 1 жовтня.



Згідно з основним сценарієм, який передбачає, що погодні умови відповідають середньому показнику за останні 10 років, і відсутність потоків російського газу, очікується, що Європа імпортує 40 млн тонн ЗПГ цієї зими і трохи більше наступного літа для поповнення запасів. Це означає, що взимку ЄС матиме достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з росії.



Зазначається, що після викупу ЗПГ у Європі, на світовому спотовому ринку залишиться 12 млн тонн для Азії на зимовий період за необхідного обсягу 8 млн тонн.



Згідно зі звітом, більше російського ЗПГ надходитиме до Китаю, попит на який взимку, як очікується, впаде на 16% порівняно з минулим роком. Споживання у Японії впаде на 8%, оскільки країна вмикає вугільні електростанції. Попит у Південній Кореї може зрости на 10% у річному обчисленні через накопичення запасів.



Ризики постачання достатнього обсягу ЗПГ передбачають затримки з перезапуском Freeport LNG у США та проблеми з постачанням до Єгипту та Нігерії.