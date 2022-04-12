Європол зайнявся пошуком підсанкційних російських активів

12:33 12 квітня Київ, Україна

У Європолі заявили про початок операції Оскар, метою якої є допомога країнам ЄС у пошуку активів, які підпадають під антиросійські санкції Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві організації, яку було оприлюднено у понеділок, 11 квітня.



"Європол запустив операцію Оскар, щоб підтримати фінансові розслідування країн-членів ЄС, націлені на отримані злочинною діяльністю активи, якими володіють фізособи та юрособи, щодо яких запроваджено санкції через дії росії в Україні", - зазначено у заяві.



Європол зазначив, що проводить операцію спільно з Євроюстом та Європейською службою прикордонної та берегової охорони Frontex.



"Операція також націлена на підтримку кримінальних розслідувань, які проводяться країнами-членами ЄС у зв'язку з обходом запроваджених ЄС торгових та економічних санкцій", - наголошується у заяві.



Зазначається також, що операція Оскар триватиме щонайменше один рік.