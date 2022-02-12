Європол затримав 179 членів міжнародної банди наркоторговців

06:41 23 вересень Київ, Україна

В ході проведення операції «Руйнівник», правоохоронці США, Канади, Австралії та низки європейських країн здійснили масштабну спільну операцію, в результаті якої були затримані 179 торговців наркотиками, які збували наркотичні речовини в мережі Інтернет.



Під час операції правоохоронці вилучили 500 кілограмів заборонених речовин.



Про це повідомляє сайт Європолу.



Керувала операцією кримінальна поліція Німеччини, також в ній взяли участь правоохоронці з США, Великобританії, Нідерландів, Австрії, Швеції, Кіпру, Австралії та Канади.



Як зазначається, арешти наркоторговців відбулися в США (121), Німеччині (42), Нідерландах (8), Великобританії (4), Австрії (3) і Швеції (1). Низка розслідувань ще триває, тому в майбутньому можливі ще затримання.



Всього правоохоронці затримали 179 підозрюваних, вилучили у них 500 кілограмів наркотиків (героїн, кокаїн, екстазі, метамфетамін і т.д.), понад 6,5 мільйона доларів (як готівкою, так і у віртуальних валютах) і 64 одиниці вогнепальної зброї.