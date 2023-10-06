Європол приєднався до розслідування міжнародних злочинів в Україні

07:33 06 жовтня Київ, Україна

Агентство ЄС зі співпраці правоохоронних органів (Європол) приєдналося до спільної слідчої групи (JIT) для розслідування серйозних міжнародних злочинів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Європолу.



Зазначається, що генеральні прокурори семи країн-учасниць та виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле підписали відповідну угоду під час 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів Євроюсту.



Згідно зі своїм мандатом, Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам JIT. Крім того, Європол підтримуватиме збір та аналіз даних, законно отриманих з відкритих джерел, таких як соціальні медіа, телевізійні та радіомовлення, відомі разом як розвідка з відкритих джерел (OSINT).



Відомство також надасть свої знання та досвід у галузі військових злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів через проєкт аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).