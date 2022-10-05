Європейський Союз виробив окрему політику щодо України - Боррель

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз виробив окрему політику щодо України, головною метою якої є вступ країни до ЄС.
Про це він сказав на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі 5 жовтня.
За його словами, ЄС вживає послідовних заходів щодо зниження власної залежності від російських енергоресурсів, у тому числі від газу.
Боррель підкреслив, що росія має відмовитися від своєї імперіалістичної політики, а територіальна цілісність і суверенітет України мають бути відновлені.
Боррель підкреслив, що росія має відмовитися від своєї імперіалістичної політики, а територіальна цілісність і суверенітет України мають бути відновлені.
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