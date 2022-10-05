Європейський Союз виробив окрему політику щодо України - Боррель

13:06 05 жовтня Київ, Україна

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз виробив окрему політику щодо України, головною метою якої є вступ країни до ЄС.

Про це він сказав на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі 5 жовтня.

"Довгий час наша зовнішня політика щодо України була певним чином пов'язана з росією. Але зараз у нас дуже чітка політика щодо України, яка ґрунтується на нашому бажанні забезпечити намір України приєднатися до Європейського Союзу. Це дуже чітка мета такої політики". І якщо це станеться, ми вже не будемо настільки залежними від росії", - зазначив Боррель.

За його словами, ЄС вживає послідовних заходів щодо зниження власної залежності від російських енергоресурсів, у тому числі від газу.



Боррель підкреслив, що росія має відмовитися від своєї імперіалістичної політики, а територіальна цілісність і суверенітет України мають бути відновлені.