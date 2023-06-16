Європейський Союз запроваджує санкції проти осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини в Ірані

17:29 22 травня Київ, Україна

Європейський Союз ухвалив рішення запровадити санкції проти п'яти осіб та двох організацій, які несуть відповідальність за порушення прав людини в Ірані.

Повідомляється про це в офіційній заяві Ради ЄС.

До списку санкцій внесли:

командира підрозділу Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF)

людину, пов'язану зі "справою Мар'єм Арвіном" - юристом, який опинився у в'язниці через свою правозахисну діяльність і згодом помер

представника іранської поліції та секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC), органу, відповідального за репресії у кіберпросторі.

Санкції також ввели проти фонду IRGC - органу, відповідального за управління інвестиціями "Корпуса вартових ісламської революції" та спрямування грошей на жорстокі репресії режиму та Студентську організацію Basij (SBO), що діє як насильницька армія в університетських містечках, де студенти влаштували протести восени 2022 року, а потім стали жертвами репресій та серйозних порушень прав людини, таких як викрадення та тортури.



Загалом санкції застосовано до 216 фізичних та 37 юридичних осіб. Обмежувальні заходи охоплюють заморожування активів, заборону на в'їзд до ЄС та заборону надавати кошти тим, хто перебуває у санкційному списку. Крім того, діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій та обладнання для моніторингу телекомунікацій.



ЄС закликав Іран припинити практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих, а також припинити практику затримання іноземних цивільних осіб з метою одержання політичної вигоди.