Європейський Союз планує надати Україні додатково 3 млрд євро

15:01 13 вересня Київ, Україна

До кінця року ЄС планує надати Києву додатково 3 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан. Він зазначив, що ця допомога, можливо, буде у вигляді грантів.

"У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця (року) становлять ще 3 мільярди (євро)", – сказав Хан.

Він додав, що додаткові кошти вже було запропоновано, і висловив упевненість, що країни-члени ЄС ухвалять рішення щодо їхнього виділення Україні.



До речі, цього літа ЄС виділив Україні перший транш допомоги у розмірі 1 млрд євро, лише 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти до Києва до кінця цього року.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у разі – а це дуже ймовірно – якщо війна триватиме у новому році", – сказав Хан.

При цьому він зазначив, що необхідні кошти для України не можуть бути виділені із нинішнього бюджету ЄС, і для того, щоб їх знайти, необхідно докласти "надзвичайних зусиль".



Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки євроспільнота буде готова надати Києву додаткову фінансову підтримку.