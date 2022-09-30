Європейська рада засудила рф за анексію окупованих територій України

18:16 30 вересня Київ, Україна

Учасники ради Європи заявили про беззастережне засудження незаконної анексії рф Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Ради Європи.

"Ми рішуче відкидаємо та беззастережно засуджуємо незаконну анексію росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, основні засади, закріплені у Статуті ООН та міжнародному праві, росія ставить під загрозу глобальну безпеку", - йдеться у заяві.



У заяві наголошується, що у Раді Європи ніколи не визнають ні незаконні "референдуми", ні їхні сфальшовані та незаконні результати.

"Ми ніколи не визнаємо цю незаконну анексію. Ці рішення є недійсними і не можуть мати будь-якої юридичної сили. Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ – це Україна. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації беззастережно відмовитись від цієї незаконної анексії", - зазначено в заяві.



Наголошується, що Європейський Союз рішуче підтримує Україну та її народ.

"Ми непохитні в нашій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Україна здійснює своє законне право на захист від російської агресії, щоб відновити повний контроль над своєю територією, та має право на звільнення окупованих територій у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - заявляють представники країн ЄС.

Ядерні погрози з боку кремля, як наголошується в заяві, не похитнуть рішучості країн ЄС.

"Ми посилимо наші обмежувальні заходи у відповідь на протиправні дії росії. Вони ще більше посилять тиск на росію, щоб вона припинила агресивну війну. Ми знову заявляємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і продовжуватиме надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи заяву путіна, також наголосила, що території, незаконно окуповані росією та проголошені анексованими, залишаються українськими.