Європейський опалювальний сезон стартував із рекордним запасом газу

12:25 09 листопада Київ, Україна

У країнах Європи стартував опалювальний сезон, і дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE) на 9 листопада вказують на перевищення відбору газу з підземних сховищ (ПСГ) над закачуванням цієї осені. Рівень заповненості ПСГ досяг 99,61%, перевищуючи середній показник за останні п'ять років на 9,84%.



Загальний обсяг газу в сховищах становить 109,82 млрд куб. м, являючи собою історичний максимум для запасів газу в Євросоюзі. Відбір газу 7 листопада становив 44 млн куб. м, при цьому закачування було всього 27 млн куб. м, із мінімальним зменшенням запасів на 0,02%.



Поточний тиждень у Центральній та Західній Європі супроводжується погіршенням погоди, що спричиняє підвищений попит на опалення. Важливо відзначити, що частка вітрогенерації у виробництві електроенергії у Євросоюзі у листопаді зросла до 29%.



Надходження зрідженого природного газу (ЗПГ) з терміналів до газотранспортної системи Європи також збільшились у листопаді. На цей момент потужності регазифікації та закачування ЗПГ у трубопроводи завантажені на 64% від максимального рівня. Середня ціна закупівлі газу у листопаді в Європі становить $515.