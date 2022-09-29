Європейські країни готуються до відключення мобільного зв'язку - Reuters

16:31 29 вересня Київ, Україна

Найближчої зими мобільні телефони в Європі можуть відключитися від телевеж через брак електроенергії.



Про це у четвер, 29 вересня, повідомляє Reuters.



Агентство з посиланням на чотирьох керівників телекомунікаційних компаній повідомляє, що зараз у низці європейських країн недостатньо резервних систем, щоб упоратися з масовими відключеннями електроенергії, що підвищує ймовірність перебоїв у роботі мобільних телефонів.



Країни Європейського Союзу, включаючи Францію, Швецію, Італію та Німеччину, намагаються забезпечити продовження зв'язку, навіть якщо відключення електроенергії призведе до виснаження резервних батарей, встановлених на тисячах стільникових антен.



У Європі близько пів мільйона телекомунікаційних веж, і більшість із них мають резервні батареї, яких вистачає приблизно на 30 хвилин для роботи мобільних антен.