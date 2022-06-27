Європейські виробники обладнання для фарміндустрії перестали постачати запчастини до рф

10:24 27 червня Київ, Україна

Низка європейських виробників обладнання для фарміндустрії, чия продукція не підпадає під санкції, відмовилися від постачання до росії, зокрема, таке рішення ухвалили німецькі компанії Syntegon і GEA.

Через це можуть виникнути проблеми із випуском нових ліків.

Експерти стверджують, що російська фарміндустрія не готова до цієї проблеми, в росії практично не виробляється сучасне обладнання для фарміндустрії, а держпрограма "Фарма-2020" не підштовхнула власне виробництво ліків.
 
Найближчим часом у російських фармкомпаній можуть початися проблеми з техобслуговуванням виробничого обладнання. При цьому без імпортних компонентів обладнання впроваджувати у виробництво нові ліки буде дуже проблематично.
 
Надії на дозволений урядом рф паралельний імпорт у цьому питанні немає.
"Поставляти запчастини через треті країни неможливо, оскільки кожна з них випускається під певного виробника і має унікальний номер", - наголошують учасники ринку.