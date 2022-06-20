Європейська організація з ядерних досліджень припиняє співпрацю з Білоруссю та Росією

19:33 20 червня Київ, Україна

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) вирішила повністю припинити співпрацю з Білоруссю та Росією після закінчення терміну дії угод у 2024 році.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну за сприяння Білорусі, повідомляється на сайті організації.

«CERN була створена після Другої світової війни, щоб об'єднати нації та людей для мирного заняття наукою. Держави-члени зазначили, що основні цінності організації завжди ґрунтувалися на транскордонній науковій співпраці як рушійній силі світу, і наголосили, що агресія однієї країни проти іншої суперечить цим цінностям», — йдеться у повідомленні.

Угоди CERN про міжнародне співробітництво зазвичай укладаються на п'ять років і автоматично продовжуються на той же період, якщо тільки одна сторона не надішле іншій стороні письмове повідомлення про розірвання принаймні за шість місяців до дати продовження.

Рада CERN заявила, що має намір припинити дію угод про міжнародне співробітництво з Росією та Білоруссю після закінчення терміну їх дії.. Термін дії угоди з Білоруссю спливає в червні 2024-го, з Росією - у грудні того ж року.



У березні CERN призупинила співпрацю з Росією.



