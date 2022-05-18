Європейська комісія хоче якнайшвидше відмовитися від російських енергоносіїв

18:58 18 травня Київ, Україна

Єврокомісія акумулює майже 300 мільярдів євро кошти для прискореної відмови від російських енергоносіїв.

Про це заявила у середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ми піднімаємо наші амбіції ще на один рівень, щоб переконатися, що ми якнайшвидше станемо незалежними від російського викопного палива", - сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн у Брюсселі, оголошуючи пакет, який отримав назву REPowerEU.

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Очікується, що оголошений пакет допоможе ЄС заощадити більше енергії, прискорити відмову від викопного палива та розпочати інвестиції у новому масштабі.



Фон дер Ляйєн оголосила, що Єврокомісія підвищує мету ЄС з енергоефективності до 2030 року з 9% до 13% і збільшує мету щодо відновлюваної енергії ЄС з 40% до 45% до 2030 року.



Єврокомісія пропонує прискорити процедури отримання дозволів для відновлюваних джерел енергії та супутньої інфраструктури, а також пропонує обов'язкове встановлення сонячних дахів для комерційних та громадських будівель до 2025 року та нових житлових будинків до 2029 року.