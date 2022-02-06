Європейці зможуть відвідувати Португалію - подробиці

Країни Євросоюзу хочуть відкрити свої кордони для туристів. Багато хто сподівається на туристичний сезон і підйом економіки. Однією з таких країн з понеділка може стати і Португалія.

Португалія з наступного тижня відкриває кордони для в'їзду туристів з більшості європейських країн, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ країни.

Тепер мандрівники з країн, де кількість заражень коронавірусом в останні два тижні тримається на рівні менше 500 випадків на 100 тис.осіб, зможуть здійснювати "всі типи візитів до Португалії, включаючи несуттєві поїздки", тобто туристичні. Іноземці зможуть в'їхати в країну за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

Обмеження збережуться для Кіпру, Хорватії, Литви, Нідерландів та Швеції. Серед неєвропейських країн в'їзд закритий для громадян Бразилії, Індії та ПАР.