Європі рекомендується проводити суворішу оцінку заявок росіян на візи - ЄК

18:42 30 вересня Київ, Україна

Європейським країнам рекомендується проводити суворішу оцінку заявок росіян на туристичні візи. Особливо це стосується тих документів, які подано із третіх країн.

Про це йдеться у рекомендаціях Єврокомісії.



У ЄК називають такі причини: нова ескалація війни, яку розв'язала росія, оголошення мобілізації та пов'язаний масовий відтік росіян із країни.



Тепер держави-члени повинні застосовувати суворий підхід до оцінки обґрунтованості поїздки. Це стосується і громадян росії, які тікають від мобілізації.



Довгострокові та короткострокові візи



Консульства держав-членів ЄС повинні розглядати заяву росіян на отримання візи на тривалий час відповідно до національних правил довгострокових віз.



Щодо короткострокових віз, консульства повинні застосовувати будь-які гуманітарні причини обмежувальним чином.



Подання заяв росіянами



Заяви росіян на візу також розглядатимуть щодо того, чи потрапляють вони під категорію "гуманітарних".



Консульствам держав-членів слід уважно розглядати випадки звернення росіян за короткостроковою візою з-за меж росії. Такі відносини слід направляти до представництва за місцем проживання у російській федерації.



Суворий контроль на кордонах



Держави-члени ЄС також повинні доручити своїм консульствам та прикордонникам проводити підвищений контроль та застосовувати суворий підхід до перегляду віз, уже виданих громадянам росії.



Візовий кодекс передбачає, що сама наявність візи не дає автоматичного права в'їзду до Шенгенської зони, зазначає Єврокомісія.



ЄК також закликає держави-члени ЄС посилити перевірки безпеки на зовнішніх кордонах. Також вони повинні скоординувати свої дії, щоб уникнути того, що громадянин росії, якому відмовили у в'їзді на одному кордоні, був прийнятий на інший.