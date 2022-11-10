Європі доведеться "будувати нову архітектуру безпеки" - Макрон

Європі необхідно створити нову безпекову систему після закінчення війни в Україні, а також посилити контроль над озброєнням. Про це 9 листопада заявив президент Франції Еммануель Макрон, представляючи нову оборонну стратегію, повідомляє TF1.
Зазначається, що під час виступу французький лідер назвав основні виклики, з якими може зіткнутися його країна через військову агресію Росії, розв'язану в Україні.
Зазначається, що під час виступу французький лідер назвав основні виклики, з якими може зіткнутися його країна через військову агресію Росії, розв'язану в Україні.
При цьому Макрон вважає, що війна на українській території прояснила "стан миру, ослаблення норм та табу".
За його словами, коли в Україну повернеться світ, Європі доведеться сідати за стіл переговорів та "будувати нову архітектуру безпеки, а також оновлені рамки стабільності та контролю над озброєннями".
Президент Франції підкреслив, що континент "вже не захищений від ударів ракет та безпілотників" та протиповітряна оборона "носить стратегічний характер".
За його словами, коли в Україну повернеться світ, Європі доведеться сідати за стіл переговорів та "будувати нову архітектуру безпеки, а також оновлені рамки стабільності та контролю над озброєннями".
Президент Франції підкреслив, що континент "вже не захищений від ударів ракет та безпілотників" та протиповітряна оборона "носить стратегічний характер".
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