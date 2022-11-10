Європі доведеться "будувати нову архітектуру безпеки" - Макрон

17:38 09 листопада Київ, Україна





Зазначається, що під час виступу французький лідер назвав основні виклики, з якими може зіткнутися його країна через військову агресію Росії, розв'язану в Україні. Європі необхідно створити нову безпекову систему після закінчення війни в Україні, а також посилити контроль над озброєнням. Про це 9 листопада заявив президент Франції Еммануель Макрон , представляючи нову оборонну стратегію, повідомляє TF1.Зазначається, що під час виступу французький лідер назвав основні виклики, з якими може зіткнутися його країна через військову агресію Росії, розв'язану в Україні.

"Агресія проти України ризикує стати прообразом більш масштабного суперництва в майбутньому, до якого ми не маємо підстав ставитися з фаталізмом і до якого ми не маємо наміру ставитися пасивно", - зазначив він.

При цьому Макрон вважає, що війна на українській території прояснила "стан миру, ослаблення норм та табу".



За його словами, коли в Україну повернеться світ, Європі доведеться сідати за стіл переговорів та "будувати нову архітектуру безпеки, а також оновлені рамки стабільності та контролю над озброєннями".



Президент Франції підкреслив, що континент "вже не захищений від ударів ракет та безпілотників" та протиповітряна оборона "носить стратегічний характер".