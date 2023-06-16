Європарламент: Угорщина "не підходить" для головування в ЄС

18:55 26 травня Київ, Україна

Численні порушення Угорщиною законодавства ЄС роблять її «непридатною» для головування в ЄС на ротаційній основі у 2024 році. Резолюцію такого змісту наступного тижня планують ухвалити депутати Європарламенту.

Про це повідомляє Euractiv.

Проєкт резолюції підтримали основні партії Європарламенту. Угорщина має очолити Раду ЄС із липня 2024 року менш ніж за місяць після наступних європейських виборів.



Резолюція закликає уряди ЄС "знайти належне рішення якнайшвидше" і нагадує, що Європарламент може вжити відповідних заходів, якщо таке рішення не буде знайдено.



У відповідь речник угорського уряду Золтан Ковач звинуватив депутатів Європарламенту в тому, що їм "не подобається миротворча позиція Угорщини і вони прагнуть втягнути нас у конфлікт".



Ковач мав на увазі позицію Угорщини щодо вторгнення росії в Україну, за якою Будапешт часто гальмував санкції проти рф та виступав проти військової та гуманітарної допомоги Україні.