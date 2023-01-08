Європарламент закликає партнерів Україні передати ЗСУ танки Leopard

10:23 08 січня Київ, Україна

Президент Європарламенту Роберта Матсола закликала партнерів України передати Збройним силам танки "Leopard". Про це повідомляє Tagesschau.

Вона позитивно оцінила рішення Німеччини та США передати ЗСУ БМП Marder та БМП Bradley та зазначила, що диктатор Володимир Путін чекає, що Європа відвернеться від України.

"Цього не можна допускати. Важливо, щоб Європа продовжувала підтримувати українців у політичному, гуманітарному та військовому плані.. Але також важливо, щоб Європа зміцнила свої сили оборони та стала справжнім оборонним союзом», - заявила Матсола.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Польща почала розглядати запит України щодо передачі танків Leopard. Польський прем'єр Матеуш Моравецький після цього підтвердив, що переговори ведуться, але сказав, що Польща не планує передавати Україні Leopard 2 без більшої коаліції.

Фінляндія також повідомила, що готова передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо на такий крок ширше підуть у Європі.