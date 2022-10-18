Європарламент озвучив дати розгляду резолюції про визнання рф країною-терористом

Європарламент включить до порядку денного пленарних засідань дебати про визнання росії державою-спонсором тероризму.
Відповідний запит зробила група Європейських консерваторів та реформістів.
Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жоньца, повідомляє Polskie Radio.
У ході голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів. Водночас 99 висловилися проти, ще 61 парламентар – утримався.
Резолюцію обговорять та винесуть на голосування у Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.
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