Європарламент озвучив дати розгляду резолюції про визнання рф країною-терористом

07:43 18 жовтня Київ, Україна

Європарламент включить до порядку денного пленарних засідань дебати про визнання росії державою-спонсором тероризму.



Відповідний запит зробила група Європейських консерваторів та реформістів.



Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Богдан Жоньца, повідомляє Polskie Radio.



У ході голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів. Водночас 99 висловилися проти, ще 61 парламентар – утримався.

"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, яка дозволить уявити справжні відносини між росією та ЄС і покаже варварство путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував євродепутат.

Резолюцію обговорять та винесуть на голосування у Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.