Європарламент засудив злочини ПВК Вагнера

10:41 26 листопад Київ, Україна





ЄП вказує на вагомі докази того, що Російська Федерація фінансує, навчає та керує цими воєнізованими угрупованнями.



Євродепутати також висловили "тверде переконання", що ПВК Вагнера слід розглядати як "агента Росії".



Російські ПВК встигли взяти участь у різних конфліктах у всьому світі. Росія все частіше використовує найманців як дешеву робочу силу для участі в бойових операціях. Найманці ПВК «Вагнера» причетні Європарламент (ЄП) ухвалив резолюцію, яка засуджує порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права приватними військовими компаніями (ПВК). Основну увагу було приділено ПВК "Вагнера" та пов'язаним з нею організаціям.ЄП вказує на вагомі докази того, що Російська Федерація фінансує, навчає та керує цими воєнізованими угрупованнями.Євродепутати також висловили "тверде переконання", що ПВК Вагнера слід розглядати як "агента Росії".Російські ПВК встигли взяти участь у різних конфліктах у всьому світі. Росія все частіше використовує найманців як дешеву робочу силу для участі в бойових операціях. Найманці ПВК «Вагнера» причетні до страт і тортур у ЦАР , а також брали безпосередню участь у боях на сході України та в анексії Криму.

"У контексті російської агресії проти України використання ПВК, таких як група Вагнера, Є.Н.Г.Т. та інших може бути спрямоване на приховування військового втручання, уникнення втрат серед регулярних військ та, відповідно, приховування від російської громадськості військової агресії", - йдеться у резолюції.

У своїй резолюції євродепутати також закликали країни-партнери ЄС накласти санкції на групу Вагнера, а тих, хто користується послугами вагнерівців, розірвати всі контакти з бойовиками.



Також ЄП звернувся до Москви із закликом подбати про виконання статті 359 Кримінального кодексу РФ, яка прямо забороняє громадянам створювати чи брати участь у збройних формуваннях.



Москва продовжує заперечувати свою причетність до діяльності бойовиків.