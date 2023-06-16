Європарламент схвалив план регулювання штучного інтелекту

09:59 15 червня Київ, Україна

Європейський парламент схвалив проєкт тексту майбутнього закону, який регулює правила у сфері штучного інтелекту (ШІ). Після схвалення плану законодавці розпочнуть переговори з 27 країнами-членами ЄС щодо остаточного варіанту закону.

Якщо Брюссель ухвалить закон до кінця року, це буде перший у світі закон, який регулюватиме штучний інтелект, повідомляє видання DW.

Видання зазначає, що водночас закон зможе набрати чинності не раніше 2026 року, що змусить Євросоюз наполягати на укладенні добровільних тимчасових пактів із технологічними компаніями.



Закон регулюватиме ШІ відповідно до рівня ризику: чим вищий він для прав чи здоров'я людей, тим більше зобов'язань. Список високого ризику охоплює штучний інтелект в освіті, критичній інфраструктурі, громадському порядку та управлінні міграцією.



Особливі вимоги пред'являються до генеративних систем, таких як ChatGPT та DALL-E, які здатні створювати текст, зображення, аудіо та медіафайли. Вони повинні інформувати користувачів про те, що контент було створено машиною, а не людиною.