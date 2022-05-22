Європарламент може запровадити нафтове ембарго проти РФ без участі Угорщини

07:38 22 травня Київ, Україна

Прийняття шостого пакету санкцій проти РФ виявилося найспірнішим через питання нафти. Віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення про заплановане нафтове ембарго Євросоюзу проти Росії без участі Угорщини. Про це у суботу, 21 травня, пише DW.

За словами Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за ніс". Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає "майже нахабною" з огляду на те, що "усі знають, куди підуть гроші".

Берлі звинуватила Орбана в тому, що він дбає про те, щоб гроші йшли каналами його "сім'ї та кланів", зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти РФ затримується через окремі країни, які найбільше залежні від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава – з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здавалася недостатньо вигідною. Будапешт вимагає від Євросоюзу за відмову від російської нафти 15-18 мільярдів євро.

Угорщина заблокувала пропозицію ЄС щодо заборони імпорту російської нафти. Пізніше з'явилася інформація, що заборона транспортування російської нафти більше не входить до шостого пакету санкцій Євросоюзу.

Росії вдалося уникнути руйнівного впливу санкцій Заходу, введених після початку вторгнення в Україну, саме завдяки зростанню цін на нафту і газ, що експортуються.