Європарламент 1 березня ухвалить резолюцію на підтримку України

15:53 27 лютий Київ, Україна

Европарламент намеревается провести 1 марта внеочередное заседание, на котором, как ожидается, будет принята резолюция в поддержку Украины. Об этом воскресенье сообщила глава Европарламента Роберта Метсола.

"На внеочередном пленарном заседании Европарламента во вторник будет выдвинута решительная резолюция в поддержку Украины. Как соучредители мы внесем свой вклад в обеспечение того, чтобы осуществляемые меры были приняты быстро", - написала глава на своей странице в Twitter.

Она также напомнила, что новые ограничительные меры против России включают в себя отключение ряда российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, ограничение Центрального банка России в размещении международных резервов, прекращение продажи гражданства, замораживание активов подсанкционных российских чиновников и их посредников, борьбу с дезинформацией и гибридной войной. "Ничто не должно быть исключено", - добавила Метсола.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.