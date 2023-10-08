Європа вступить у зиму з рекордними запасами газу у сховищах

07:45 08 жовтня Київ, Україна

Ще нові спогади про побоювання з приводу відмови від російського газу. Тоді європейці були в страху, а російське керівництво загрожувало всім неминучу загибель від холоду та темряви. Але – на жаль, росіяни, вийшло все навпаки.

Цього зимового опалювального сезону Європа вступить із рекордними запасами газу у сховищах, убезпечивши регіон від загрози його дефіциту та повторення торішніх високих цін. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запаси газу в Євросоюзі та Великій Британії на 30 вересня склали 1096 терават-годин (ТВтч). Запаси на +172 ТВт-год (+19% або + 1,59 стандартного відхилення) вищі за середній сезонний показник за попередні десять років на дату закінчення основного літнього сезону поповнення запасів.

Складські приміщення заповнені на 96%. Такий показник є другим за величиною за всю історію після 2019 року, порівняно із середнім сезонним показником за десять років – 87%.

Високий рівень стартових запасів у поєднанні з новими терміналами для імпорту ЗПГ та деяким додатковим запасом газу, що зберігається в Україні, повинен забезпечити стабільні запаси незалежно від погоди взимку 2023/24 року.

За останнє десятиліття найбільший за всю історію зимовий спад склав -782 ТВт-год при середньому значенні лише -588 ТВт-год, тому регіон зможе пережити зиму.

Великі запаси газу на початку зими 2023/24 переважно є результатом рекордних обсягів видобутку газу наприкінці зими 2022/23 року.. Через більш високі, ніж зазвичай, температури у поєднанні з різким скороченням промислового споживання та високими цінами, покликаними обмежити використання газу енергетичними та іншими виробниками, запаси газу в регіоні виявилися надзвичайно високими.

Нагадаємо, Єврокомісія провела третій тендер із загальних закупівель газу на 16,49 млрд куб.. м, у якому взяло участь 39 країн.

У Європі впали ціни на газ.