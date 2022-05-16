Єврокомісія виділила 37 млн ​​євро на боротьбу з міграційною кризою в Литві

16:55 11 серпня Київ, Україна

Уряд Литви опинився в скрутному становищі через неконтрольований наплив нелегальних мігрантів з боку Білорусі. Як повідомили на сайті ЄК в середу, 11 серпня, Єврокомісія схвалила виділення 36,7 млн євро Литві для подолання міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.

Зазначено, що це екстрена допомога в рамках фонду притулку, міграції та інтеграції, щоб поліпшити можливості прийому в Литві "надзвичайно великої кількості людей, які незаконно перетинають литовсько-білоруський кордон".

Підтримка литовських пунктів прийому мігрантів і надання послуг охоплює первинну допомогу, медичне обслуговування, можливості ізоляції в випадках COVID-19, вакцини, притулок, їжу, одяг і гігієнічні набори.

У повідомленні Єврокомісії також наголошується, що таке рішення Брюсселя послідувало за недавнім відвідуванням країни посадовими особами ЄК, які провели оцінку стану для надання додаткової фінансової допомоги Литві з метою поліпшення управління зовнішнім кордоном ЄС і забезпечення належних умов для прибуваючих мігрантів.

Нагадаємо, з початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тисячі нелегалів з Азії та Африки. Це в 40 з гаком разів більше, ніж за весь 2020 рік. Литва і ЄС звинувачують Мінськ в потуранні нелегальній імміграції. У Білорусі відкидають звинувачення.

Також повідомлялося, що Литва виплатить по 300 євро мігрантам, які погодилися повернутися на батьківщину. Виїхати висловили бажання вже 300 іракців.