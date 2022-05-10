Єврокомісія затвердила нові вимоги до пошукових сервісів

14:51 08 грудня Київ, Україна

Пошукові системи змусять показувати інформацію про те, яким чином формуються рейтинги результатів пошуку, такі вимоги ввела Єврокомісія.



Наступного тижня в Євросоюзі очікується ще більше обмежень у технічному сегменті.



Зазначено, що протягом тривалого часу з боку менших конкурентів на ринку надходили скарги про непрозорі способи великих корпорацій утримуватися на перших позиціях пошукових систем.



Так, Google вже не вперше стикається з подібними скаргами. Всього в 2017-2019 роках компанія повинна була заплатити більше 8 мільярдів євро штрафів через алгоритми пошукової системи. Тоді Антимонопольний комітет ЄС встановив, що компанія необґрунтовано піднімала власні продукти в пошуку над іншими.



Тепер же пошуковики змушені визначати і оприлюднювати з компаніями дані про те, яким чином працює їхній алгоритм.