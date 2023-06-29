Єврокомісія пропонує створити цифрову форму євро

08:42 29 червня Київ, Україна

Європейська комісія ініціювала законодавчу пропозицію щодо створення цифрової форми євро. Європейський центральний банк зможе випустити її в майбутньому, як доповнення до готівки.



Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Європейська комісія висунула дві пропозиції, щоб гарантувати громадянам і підприємствам можливість продовжувати доступ до банкнот і монет євро та розплачуватись ними по всій єврозоні, а також створити рамки для можливої нової цифрової форми євро, яка є центральноєвропейською", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що євро продовжує залишатися символом єдності та сил Європи. По всій єврозоні та за її межами вже понад два десятиліття люди та підприємства звикли розплачуватися монетами та банкнотами євро.

"60% опитаних хотіли б і надалі мати можливість використовувати готівку, але все більше людей вибирають спосіб платити цифровими коштами, використовуючи картки та програми, випущені банками та іншими цифровими та фінансовими компаніями. Цю тенденцію прискорила пандемія COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Тому Єврокомісія запропонувала два набори заходів, щоб гарантувати, що люди мають обидва варіанти оплати як готівкою, так і електронним способом, коли вони хочуть платити грошима центрального банку:

законодавчу пропозицію про законний платіжний засіб готівки, щоб забезпечити його широке визнання як платіжний засіб та залишатися легкодоступним для людей та підприємств у всій єврозоні;

законодавчу пропозицію, що встановлює правову базу для можливого цифрового євро як доповнення до банкнот та монет євро.

"Це забезпечить людям та компаніям додатковий вибір, який дозволить їм платити цифровими коштами за допомогою загальноприйнятої, дешевої, безпечної та сталої форми державних грошей у єврозоні", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що хоча ця пропозиція після ухвалення Європейським парламентом та Радою ЄС створить правову основу для цифрового євро, Європейський центральний банк вирішуватиме, чи випускатиме цифрове євро і коли.