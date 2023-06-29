Єврокомісія пропонує створити цифрову форму євро

Європейська комісія ініціювала законодавчу пропозицію щодо створення цифрової форми євро. Європейський центральний банк зможе випустити її в майбутньому, як доповнення до готівки.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Зазначається, що євро продовжує залишатися символом єдності та сил Європи. По всій єврозоні та за її межами вже понад два десятиліття люди та підприємства звикли розплачуватися монетами та банкнотами євро.
Тому Єврокомісія запропонувала два набори заходів, щоб гарантувати, що люди мають обидва варіанти оплати як готівкою, так і електронним способом, коли вони хочуть платити грошима центрального банку:
- законодавчу пропозицію про законний платіжний засіб готівки, щоб забезпечити його широке визнання як платіжний засіб та залишатися легкодоступним для людей та підприємств у всій єврозоні;
- законодавчу пропозицію, що встановлює правову базу для можливого цифрового євро як доповнення до банкнот та монет євро.
Водночас зазначається, що хоча ця пропозиція після ухвалення Європейським парламентом та Радою ЄС створить правову основу для цифрового євро, Європейський центральний банк вирішуватиме, чи випускатиме цифрове євро і коли.
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