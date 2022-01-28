Єврокомісія планує заборонити розрахунки готівкою на суму понад 10 тис євро

13:55 10 травень Київ, Україна

В рамках боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, Європейська комісія внесе пропозицію про заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро.



Про це повідомила комісар ЄС з питань фінансових послуг Майред Макгіннесс в інтерв'ю німецькому виданню Süddeutschen Zeitung.

"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Досить важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила вона.

Припис про обмеження суми готівкових розрахунків міститься в пропозиціях щодо зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити в липні. Макгіннесс додала, що має намір за підтримки держав-членів ЄС створити європейське відомство по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати значні повноваження і безпосередньо здійснювати нагляд за політикою по боротьбі з відмиванням коштів певних великих банків.