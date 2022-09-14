Єврокомісія планує скоротити фінансування Угорщини – Bloomberg

13:42 14 вересня Київ, Україна

Через побоювання широкомасштабної корупції в країні Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на чиновників ЄС.



Джерела зазначили, що Європейська комісія планує формалізувати свою оцінку у неділю. Потім протягом трьох місяців уряди ЄС ухвалять остаточне рішення.



Для затвердження пропозиції комісії потрібна кваліфікована більшість держав-членів.



Угорщина стала першою країною, яка стала об'єктом розслідування відповідно до нових правил, що дозволяють ЄС карати членів, які підривають його фінансові інтереси. Єврокомісія витратила місяці на розслідування ерозії верховенства права під час перебування Віктора Орбана при владі.



Уряд Орбана, який втратив доступ до фінансування ЄС в очікуванні результатів розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування ЄС до 2027 року.



Нещодавно він запропонував створити агентство з боротьби з корупцією та внести поправки до низки законів, зокрема, про державні закупівлі, щоб розвіяти побоювання Єврокомісії.



За словами одного з чиновників, комісія планує запропонувати лідерам ЄС дати Орбану час, щоб він виконав свої обіцянки приборкати корупцію.



В Угорщини буде один місяць, щоб діяти відповідно до рекомендацій комісії, але цей термін може бути продовжений максимум до трьох місяців.



У четвер у Європарламенті обговорять та проголосують за звіт про верховенство права в Угорщині. Але жоден урядовець Угорщини, включаючи прем'єр-міністра Віктора Орбана, не поїде до Брюсселя.