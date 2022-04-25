Єврокомісія організувала гумдопомогу Литві через наплив мігрантів

19:56 23 липня Київ, Україна

Впоратися з навалою мігрантів з боку Білорусі Литві допомагають 12 країн, сама ж Єврокомісія взяла на себе транспортні витрати на доставку гумдопомоги.



Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.



У відомстві уточнили, що Литва сама звернулася за допомогою. На цей момент їй допомагають 12 країн.



У допомогу від країн входять: намети, ліжка і генератори.



Єврокомісія зі свого боку координує і фінансує 75% витрат на транспортування допомоги.



В ЄС назвали наплив мігрантів з Білорусі «безпрецедентним».

«Європейський Союз і держави-члени демонструють солідарність з Литвою, і ми разом повністю підтримуємо громадянське суспільство в Білорусі. Гуманітарна підтримка забезпечить задоволення основних потреб, таких як їжа і житло. Комісія готова надати Литві подальше надзвичайне фінансування при необхідності», - йдеться в повідомленні.

Гуманітарну допомогу в Литву вже направили Австрія, Хорватія, Естонія, Фінляндія, Греція, Польща, Словаччина, Словенія, Швеція, Латвія, Норвегія, Чехія і Польща.



20 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь не допомагає, а шантажує в питанні з мігрантами.