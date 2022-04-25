Єврокомісія організувала гумдопомогу Литві через наплив мігрантів

Впоратися з навалою мігрантів з боку Білорусі Литві допомагають 12 країн, сама ж Єврокомісія взяла на себе транспортні витрати на доставку гумдопомоги.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
У відомстві уточнили, що Литва сама звернулася за допомогою. На цей момент їй допомагають 12 країн.
У допомогу від країн входять: намети, ліжка і генератори.
Єврокомісія зі свого боку координує і фінансує 75% витрат на транспортування допомоги.
В ЄС назвали наплив мігрантів з Білорусі «безпрецедентним».
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
У відомстві уточнили, що Литва сама звернулася за допомогою. На цей момент їй допомагають 12 країн.
У допомогу від країн входять: намети, ліжка і генератори.
Єврокомісія зі свого боку координує і фінансує 75% витрат на транспортування допомоги.
В ЄС назвали наплив мігрантів з Білорусі «безпрецедентним».
Гуманітарну допомогу в Литву вже направили Австрія, Хорватія, Естонія, Фінляндія, Греція, Польща, Словаччина, Словенія, Швеція, Латвія, Норвегія, Чехія і Польща.
20 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь не допомагає, а шантажує в питанні з мігрантами.
20 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Білорусь не допомагає, а шантажує в питанні з мігрантами.
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