Єврокомісія може покарати Польщу за блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною

12:39 16 листопада Київ, Україна

Єврокомісія може покарати Польщу, якщо питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною не буде вирішено.



Про це повідомив представник ЄК у коментарі RMF FM.



Співрозмовник зазначив, що польська влада, згідно із законодавством Європейського Союзу, зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах.

"Деякі чиновники Єврокомісії вважають, що польська влада не робить достатньо, щоб вирішити проблему та припинити протест перевізників. Брюссель явно втрачає терпіння", - зазначили журналісти.

За даними RMF FM, розглядається процедура порушення Польщею законодавства ЄС, зокрема, положень регламенту про лібералізацію торгівлі з Україною, яку нещодавно продовжили до червня 2024 року.