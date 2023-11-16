Єврокомісія може покарати Польщу за блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною

Єврокомісія може покарати Польщу, якщо питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною не буде вирішено.
Про це повідомив представник ЄК у коментарі RMF FM.
Співрозмовник зазначив, що польська влада, згідно із законодавством Європейського Союзу, зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах.
За даними RMF FM, розглядається процедура порушення Польщею законодавства ЄС, зокрема, положень регламенту про лібералізацію торгівлі з Україною, яку нещодавно продовжили до червня 2024 року.
Європейська комісія вивчає правові підстави для відкриття такої процедури. Однак офіційно там відмовилися коментувати заходи, які можуть вжити проти польської влади, оскільки переговори ще продовжуються.
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