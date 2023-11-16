Єврокомісія загрожує Польщі каральними заходами через блокування українських переходів

15:14 16 листопада Київ, Україна

Європейська комісія попередила про можливий запуск каральної процедури проти Польщі, якщо та не вирішить проблему блокування прикордонних переходів з Україною з боку перевізників.



Кореспондент польського RMF FM у Брюсселі наголосив, що Єврокомісія вимагає від польської влади забезпечити вільний потік товарів з України через "коридори солідарності".

За представником Єврокомісії, це відповідає законодавству ЄС про вільний рух українських вантажівок через кордон.



Неофіційно відомо, що в Єврокомісії розглядається можливе порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, що може стати підставою для каральних дій.

Проте офіційно представник Єврокомісії відмовився коментувати можливі заходи, стверджуючи, що діалог із Польщею та Україною все ще продовжується.