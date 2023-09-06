Єврокомісія готує "суттєві пропозиції" щодо розширення Євросоюзу

18:26 01 вересня Київ, Україна

Європейська комісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Євросоюзу вже у жовтні цього року.
 
Про це сказав єврокомісар із розширення Олівер Варгеї, повідомляє Euractiv у п'ятницю, 1 вересня.
"Питання завжди було: чи хочемо ми це зробити? І це вперше, коли я чую від Європейської Ради, що вони хочуть це зробити - це вітається", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи здійсненна мета президента Європейської Ради Шарля Мішеля щодо розширення блоку до 2030 року, Варгеї сказав, що "все, що ми як ЄС хочемо зробити, здійснимо", але підкреслив, що не потрібно наполягати на конкретному графіку.
"Я не думаю, що це питання дат. Це питання політичної волі та питання виконання з боку ЄС та з боку наших країн-партнерів на Західних Балканах чи інших трьох країн-кандидатів (Україна, Молдова та Грузія – ред.)", – сказав єврокомісар.
Варгеї оголосив, що у жовтні, коли очікується, що Єврокомісія представить свої щорічні звіти про прогрес для всіх країн у процесі вступу до блоку, виконавча влада ЄС виступить із "суттєвими пропозиціями".
"Ми готові виступати навіть зі сміливими пропозиціями – новими – і з новими ідеями", – наголосив Варгеї.
За його словами, плани передусім включатимуть План зростання, який вже оприлюднила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у травні, за допомогою якого ЄС прагне збільшити інвестиції на Західних Балканах, а також план полегшення економічного впливу війни росії.
"Цей план прискорить не лише інституційну, а й реальну інтеграцію цих країн до ЄС", – резюмував Варгеї.