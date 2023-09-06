Єврокомісія готує "суттєві пропозиції" щодо розширення Євросоюзу

Європейська комісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Євросоюзу вже у жовтні цього року.
Про це сказав єврокомісар із розширення Олівер Варгеї, повідомляє Euractiv у п'ятницю, 1 вересня.
Відповідаючи на запитання, чи здійсненна мета президента Європейської Ради Шарля Мішеля щодо розширення блоку до 2030 року, Варгеї сказав, що "все, що ми як ЄС хочемо зробити, здійснимо", але підкреслив, що не потрібно наполягати на конкретному графіку.
Варгеї оголосив, що у жовтні, коли очікується, що Єврокомісія представить свої щорічні звіти про прогрес для всіх країн у процесі вступу до блоку, виконавча влада ЄС виступить із "суттєвими пропозиціями".
За його словами, плани передусім включатимуть План зростання, який вже оприлюднила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у травні, за допомогою якого ЄС прагне збільшити інвестиції на Західних Балканах, а також план полегшення економічного впливу війни росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі