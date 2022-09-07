Єврокомісія анонсувала розмір другого траншу допомоги Україні

16:41 07 вересня Київ, Україна

Єврокомісія запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Про це у середу, 7 вересня, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги для країни", - написала вона.

Фон дер Ляєн уточнила, що ці кошти виділяються "понад 10 мільярдів євро, вже наданих ЄС у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги".



Це має бути транш із макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро, з якого Україна у серпні отримала перший мільярд.