Єврокомісія анонсувала розмір другого траншу допомоги Україні

Єврокомісія запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.
Про це у середу, 7 вересня, повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн уточнила, що ці кошти виділяються "понад 10 мільярдів євро, вже наданих ЄС у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги".
Це має бути транш із макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро, з якого Україна у серпні отримала перший мільярд.
Це має бути транш із макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро, з якого Україна у серпні отримала перший мільярд.
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