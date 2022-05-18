Єврокомісії створено новий механізм для відновлення України

Новий механізм для відновлення України офіційно запропонувала створити Єврокомісію.
Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.
Про це у середу повідомила прес-служба Єврокомісії.
Комісія зазначила, що російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що не відомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль із повоєнного оновлення України.
Зусилля з відновлення мають очолити українська влада у тісній співпраці з Європейським Союзом та іншими ключовими партнерами, такими як G7 та G20, та іншими третіми країнами, а також міжнародними фінансовими інститутами та міжнародними організаціями.
Зазначається, що партнерство між містами та регіонами в Європейському Союзі та Україні збагатить та прискорить реконструкцію.
Єврокомісія планує очолити Платформу з відновлення України, яка працюватиме як всеосяжний орган стратегічного управління, відповідальний за затвердження плану відновлення, складеного та реалізованого Україною за підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги з боку ЄС.
План відновлення, схвалений платформою на основі оцінки потреб, стане основою для ЄС та інших партнерів для визначення пріоритетних областей, вибраних для фінансування та конкретних проектів. Платформа координуватиме джерела фінансування та призначення для оптимізації їх використання, а також стежитиме за ходом реалізації плану.
Для підтримки плану реконструкції Єврокомісія пропонує створити механізм Rebuild Ukraine як основний правовий інструмент підтримки Європейського Союзу, який поєднуватиме гранти та позички на відновлення.
Він буде включений до бюджету ЄС і тим самим забезпечить прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою з чіткою прив'язкою до інвестицій та реформ.
Механізм ґрунтуватиметься на досвіді ЄС у рамках Фонду відновлення та стійкості, але адаптований до безпрецедентних викликів реконструкції України та її супроводження на її європейському шляху.
Сам механізм матиме особливу структуру управління, що забезпечує повну власність України.
Значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик та стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішими та стійкішими після руйнівного російського вторгнення.
Непередбачені потреби, викликані війною, виходять за межі коштів, доступних у нинішніх багаторічних фінансових рамках Євросоюзу. Тому Єврокомісія наголошує, що потрібно буде знайти нові джерела фінансування.
Додаткові гранти, які будуть надані Україні, можуть бути профінансовані або за рахунок додаткових внесків держав-членів (і третіх країн, якщо вони цього забажають), або за допомогою цільового перегляду багаторічної фінансової бази. Ці джерела могли б фінансуватись за рахунок кредитів, наданих Україні в рамках програми.
Однак, враховуючи масштаб кредитів, які, ймовірно, будуть потрібні, варіанти включають залучення коштів для кредитів від імені ЄС або під національні гарантії держав-членів.
Європейська комісія також запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу у сумі до 9 млрд. євро цього року.
Про це у середу повідомила прес-служба Єврокомісії.
Комісія зазначила, що російська агресія продовжується і загальні потреби у відновленні України поки що не відомі. Проте важливо вже зараз розробити основні складові міжнародних зусиль із повоєнного оновлення України.
Зусилля з відновлення мають очолити українська влада у тісній співпраці з Європейським Союзом та іншими ключовими партнерами, такими як G7 та G20, та іншими третіми країнами, а також міжнародними фінансовими інститутами та міжнародними організаціями.
Зазначається, що партнерство між містами та регіонами в Європейському Союзі та Україні збагатить та прискорить реконструкцію.
Єврокомісія планує очолити Платформу з відновлення України, яка працюватиме як всеосяжний орган стратегічного управління, відповідальний за затвердження плану відновлення, складеного та реалізованого Україною за підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги з боку ЄС.
План відновлення, схвалений платформою на основі оцінки потреб, стане основою для ЄС та інших партнерів для визначення пріоритетних областей, вибраних для фінансування та конкретних проектів. Платформа координуватиме джерела фінансування та призначення для оптимізації їх використання, а також стежитиме за ходом реалізації плану.
Для підтримки плану реконструкції Єврокомісія пропонує створити механізм Rebuild Ukraine як основний правовий інструмент підтримки Європейського Союзу, який поєднуватиме гранти та позички на відновлення.
Він буде включений до бюджету ЄС і тим самим забезпечить прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою з чіткою прив'язкою до інвестицій та реформ.
Механізм ґрунтуватиметься на досвіді ЄС у рамках Фонду відновлення та стійкості, але адаптований до безпрецедентних викликів реконструкції України та її супроводження на її європейському шляху.
Сам механізм матиме особливу структуру управління, що забезпечує повну власність України.
Значний акцент у функціонуванні механізму буде зроблено на реформах у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією, а інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик та стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішими та стійкішими після руйнівного російського вторгнення.
Непередбачені потреби, викликані війною, виходять за межі коштів, доступних у нинішніх багаторічних фінансових рамках Євросоюзу. Тому Єврокомісія наголошує, що потрібно буде знайти нові джерела фінансування.
Додаткові гранти, які будуть надані Україні, можуть бути профінансовані або за рахунок додаткових внесків держав-членів (і третіх країн, якщо вони цього забажають), або за допомогою цільового перегляду багаторічної фінансової бази. Ці джерела могли б фінансуватись за рахунок кредитів, наданих Україні в рамках програми.
Однак, враховуючи масштаб кредитів, які, ймовірно, будуть потрібні, варіанти включають залучення коштів для кредитів від імені ЄС або під національні гарантії держав-членів.
Європейська комісія також запропонувала надати Україні нову макрофінансову допомогу у сумі до 9 млрд. євро цього року.
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