Євродепутати закликають ЄС заморозити виділення коштів Білорусі

21:29 26 листопада Київ, Україна

613 депутатів Європейського парламенту проголосували за резолюцію, згідно з якою євродепутати закликають ЄС заморозити виділення будь-яких коштів для Білорусі.





Ініціативу не підтримав 41 депутат.



У цьому документі вимагають ретельного і всебічного розслідування смерті демонстранта Романа Бондаренка, а також припинення фінансування, включаючи кредити Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, до проведення нових виборів в Білорусі.





