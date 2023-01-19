Євреї вимагають вибачень від лаврова за порівняння росіян із жертвами Голокосту

11:11 19 січня Київ, Україна





Відповідна заява була Глава російського мзс сергій лавров зробив заяву, в якій порівняв підтримку України західними урядами з гітлерівським "остаточним рішенням", що призвело до вбивства шести мільйонів євреїв. Європейський єврейський конгрес (ЄЄК) висловив своє потрясіння та стурбованість цими коментарями.Відповідна заява була опублікована на сайті організації.

Так, у середу лавров заявив, що США сформували коаліцію європейських держав для вирішення "російського питання" так само, як Гітлер виніс "остаточне рішення для європейських євреїв".

"Ми шоковані та вражені цим ганебним порівнянням, проведеним міністром лавровим між діями коаліції демократичних країн та гітлерівським переслідуванням та вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту. Це спотворення Голокосту на базовому рівні, і ми закликаємо лаврова недвозначно вибачитися і відкликати ці коментарі», – заявив президент ЄЄК Аріель Музикант.

Він також нагадав, що це не перший випадок, коли лавров висловлює подібні тези щодо Голокосту та Гітлера.