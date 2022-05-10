Цієї ночі ВПС США в Афганістані розбомбили близько 200 бойовиків Талібану

В ніч з суботи на неділю американський стратегічний бомбардувальник B-52 розбомбив на північному заході Афганістану близько 200 бойовиків загону Талібан.
Про це в неділю, 8 серпня, повідомляє пресцентр корпусу спеціального призначення афганської національної армії.
Відзначається, що в результаті удару також було знищено понад 100 мотоциклів, велику кількість зброї та боєприпасів.
Напередодні заступник начальника пресцентру Міністерства оборони Фавад Аман повідомив, що ВПС США ввечері в суботу нанесли авіаудар по позиціях талібів в місті Шеберган. Застосовувався стратегічний бомбардувальник B-52.
Напередодні заступник начальника пресцентру Міністерства оборони Фавад Аман повідомив, що ВПС США ввечері в суботу нанесли авіаудар по позиціях талібів в місті Шеберган. Застосовувався стратегічний бомбардувальник B-52.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі