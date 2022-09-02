Естонія заборонила тенісистам рф виступати на турнірах

13:54 27 липня Київ, Україна

Влада Естонії заборонила російським та білоруським тенісистам виступати на професійних тенісних турнірах на території своєї країни.

Повідомляє championat.com.



Відповідний лист від ITF у середині липня отримали тенісисти з країн-агресорок. Причина та сама – війна, розв'язана керівництвом цих країн проти України.



Таким чином, російські тенісистки не зможуть виступити на турнірі W25 у Пярну.

"Міжнародний спорт зараз жодним чином не відокремлений від політики, росія та білорусь використовують спорт задля досягнення своїх стратегічних цілей. Цим рішенням ми надсилаємо чіткий сигнал", - йдеться у заяві Лійни Керсни, яка виконує обов'язки міністра культури Естонії.

Зазначимо, раніше подібне рішення ухвалила Латвія. Першою країною, яка застосувала санкції проти росіян і білорусів, стала Великобританія. Через що ті були змушені пропустити Вімблдон. Проте ATP та WTA виступили із засудженням на адресу організаторів змагань та позбавили турнір рейтингових очок.



Крім того, WTA оштрафувала Вімблдон на один мільйон доларів за недопуск росіянок та білорусок на турнір.