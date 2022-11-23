Естонія заблокувала активи російських олігархів

16:53 23 листопада Київ, Україна

У рамках санкцій ЄС проти російської агресії Естонія заморозила активи росіян на десятки мільйонів євро. Обговорюється можливість використати їх на благо української держави, повідомляє національний мовник ERR у середу, 23 листопада.



Вказано, що понад 90% заморожених активів пов'язані із двома російськими олігархами, Андрієм Мельниченком та В'ячеславом Кантором. Перший є власником компанії Eurochem, що базується в місті Сілламяе, другий – компанії DBT у місті Мууга. З цими компаніями пов'язана ще низка інших.



За словами Лаури Аус, голови відділу міжнародних фінансових санкцій та запобігання фінансуванню тероризму Управління фінансової розвідки Естонії, підрахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо. Кошти, заморожені у фінансових установах та на банківських рахунках, становлять близько 11,7 млн євро. Ще 8,4 млн євро заморожено на авансових рахунках податково-митного департаменту. І суми постійно змінюються, тому що компанії можуть використовувати заморожені засоби в окремих випадках – для безпечного зберігання хімічної продукції.



При цьому загальна вартість заморожених активів значно вища, ніж вартість лише заморожених рахунків. Податково-митний департамент провів понад 35 тисяч перевірок щодо застосування санкцій, було виявлено близько 1300 порушень.



Також обговорюється питання, чи можна використати заморожені російські активи на користь України. Але Естонія робитиме це синхронізовано з Євросоюзом та міжнародною спільнотою загалом.