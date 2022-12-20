Естонія випустить монети, присвячені Україні

14:29 20 грудня Київ, Україна

В Естонії випустять два мільйони монет номіналом два євро із пам'ятною тематикою "Україна та свобода".



Про це 20 грудня повідомляє офіційний журнал Європейського Союзу.



На монеті зображено силует жінки, що тримає птаха у руці з колосом пшениці. Вгорі зліва текст SLAVA UKRAINI'. Внизу зліва вказано назву країни-емітента EESTI та рік випуску 2022. На зовнішньому кільці монети зображено 12 зірок європейського прапора.



Зазначається, що монети євро, які призначені для обігу, мають статус законного платіжного засобу у всій зоні євро.