Естонія випустить монети, присвячені Україні

14:29 20 грудня Київ, Україна

В Естонії випустять два мільйони монет номіналом два євро із пам'ятною тематикою "Україна та свобода".

Про це 20 грудня повідомляє офіційний журнал Європейського Союзу.

На монеті зображено силует жінки, що тримає птаха у руці з колосом пшениці. Вгорі зліва текст SLAVA UKRAINI'. Внизу зліва вказано назву країни-емітента EESTI та рік випуску 2022. На зовнішньому кільці монети зображено 12 зірок європейського прапора.

Зазначається, що монети євро, які призначені для обігу, мають статус законного платіжного засобу у всій зоні євро.
"Відповідно до висновків Ради від 10 лютого 2009 року, держави-члени єврозони та країни, що уклали валютну угоду з Європейським Союзом, яка передбачає випуск монет євро, можуть випускати пам'ятні монети євро, призначені для обігу, за дотримання певних умов, зокрема, для використання тільки номінал у 2 євро. Ці монети мають ті ж технічні характеристики, що й інші монети номіналом 2 євро, але їхній національний лицьовий знак має пам'ятний дизайн, який є дуже символічним із національної чи європейської точки зору”, - йдеться у повідомленні.