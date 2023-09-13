Естонія ввела заборону на в'їзд автомобілям із російськими номерами

У середу, 13 вересня, Естонія приєдналася до інших країн Балтії, заборонивши в'їзд автомобілям з російськими номерами, дотримуючись тим самим рекомендацій Європейської комісії.
Про це повідомив Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ Естонії, через соціальну мережу.
У його повідомленні було заявлено, що сьогодні Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Цей захід застосовується з метою запобігти використанню привілеїв, доступних свободі переміщення, до досягнення Україною своєї мети.
Цей крок Естонії відповідає рекомендаціям Європейської комісії, які забороняють країнам Євросоюзу впускати на свою територію приватні автомобілі із російськими номерами.
Міністр Тсахкна також підкреслив, що головна мета санкцій проти росії залишається незмінною - змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.
Про це повідомив Маргус Тсахкна, міністр закордонних справ Естонії, через соціальну мережу.
У його повідомленні було заявлено, що сьогодні Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Цей захід застосовується з метою запобігти використанню привілеїв, доступних свободі переміщення, до досягнення Україною своєї мети.
Цей крок Естонії відповідає рекомендаціям Європейської комісії, які забороняють країнам Євросоюзу впускати на свою територію приватні автомобілі із російськими номерами.
Міністр Тсахкна також підкреслив, що головна мета санкцій проти росії залишається незмінною - змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.
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