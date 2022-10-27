Естонія терміново припинить закупівлю нафтопродуктів з росії

17:22 27 жовтня Київ, Україна

Естонський уряд підписав постанову, яка регулює купівлю, імпорт та транспортування російської нафти та нафтопродуктів.



Про це повідомляє агентство BNS, повідомляє Enkorr.



Згідно з документом, припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС затяжного перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

"З 5 грудня транзит російської нафти та нафтопродуктів в Естонії має бути повністю припинено", – заявляв раніше міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу в інтерв'ю газеті Postimees.

ЄС встановив поступовий перехідний період запровадження санкцій на імпорт та транзит російських нафтопродуктів, який має завершитися у лютому наступного року.



В цей час через сусідство з росією та близьке розташування портів експорт цієї продукції до Естонії продовжується.