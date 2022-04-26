Естонія: у порту Мууга виявили 3,5 тонни кокаїну для росії

Естонські митники у співпраці з фінськими колегами, нідерландськими поліціянтами та Європолом в естонському порту Мууга виявили 3,5 тонни кокаїну на судні Milan Express, більша частина вантажів якого йшла до росії.
Про це повідомляє ERR.
Наркотики були розфасовані по пачках, упаковані в мішки та поміщені у контейнер, у яких за документами перевозили банани з Еквадору. За словами керівника служби боротьби з наркозлочинами слідчого відділу податково-митного департаменту Рауля Коппельмаа, така велика кількість не призначена для естонського ринку.
Його роздрібна вартість була б близько пів мільярда євро. Це одна з найбільших партій кокаїну, вилучених у регіонах країн Балтії та країн Північної Європи.
Виявлений в Естонії кокаїн — не найбільший вантаж наркотиків за останні 15 років. Однак він виявився майже в 10 разів більшим за партію кокаїну, який був виявлений у 2018 році в російському посольстві в Аргентині. ЗМІ стверджували, що для пересилання кокаїну з Аргентини нелегально використовувалися дипломатичні канали. Представниця мзс марія захарова спростовувала ці припущення. У січні 2022 року обвинувачені у цій справі отримали тюремні строки до 18 років.
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