15:45 26 квітня Київ, Україна

Естонські митники у співпраці з фінськими колегами, нідерландськими поліціянтами та Європолом в естонському порту Мууга виявили 3,5 тонни кокаїну на судні Milan Express, більша частина вантажів якого йшла до росії.

Про це повідомляє ERR.



Наркотики були розфасовані по пачках, упаковані в мішки та поміщені у контейнер, у яких за документами перевозили банани з Еквадору. За словами керівника служби боротьби з наркозлочинами слідчого відділу податково-митного департаменту Рауля Коппельмаа, така велика кількість не призначена для естонського ринку.



Його роздрібна вартість була б близько пів мільярда євро. Це одна з найбільших партій кокаїну, вилучених у регіонах країн Балтії та країн Північної Європи.

«Сумна правда, але йдеться про абсолютний рекорд, особливо в області кокаїну. Навіть у масштабах світу та Європи це наша досить суттєва робоча перемога. Коли всі необхідні експертизи будуть зроблені, ця партія вирушить у піч», - розповів глава служби боротьби з наркотиками Пихьяської префектури Райт Пікаро.

Виявлений в Естонії кокаїн — не найбільший вантаж наркотиків за останні 15 років. Однак він виявився майже в 10 разів більшим за партію кокаїну, який був виявлений у 2018 році в російському посольстві в Аргентині. ЗМІ стверджували, що для пересилання кокаїну з Аргентини нелегально використовувалися дипломатичні канали. Представниця мзс марія захарова спростовувала ці припущення. У січні 2022 року обвинувачені у цій справі отримали тюремні строки до 18 років.